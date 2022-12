MÉS per Mallorca reuneix 300 persones a Palma per celebrar la Diada de Mallorca

MÉS per Mallorca ha reunit aquest divendres més de 300 persones a Palma en un acte polític per celebrar la Diada de Mallorca. L'esdeveniment, que ha servit per tancar l’any polític de la formació ecosobiranista i per commemorar la Diada, ha comptat amb l’assistència de Raül Romeva (ERC), Garazi Zalbidea (EH Bildu), Ferran Barberà (Compromís), Rubén Cela (BNG), Damià Moll (MÉS per Menorca) i Sílvia Tur (AraMÉS).

Durant la seva intervenció, el coordinador general i candidat de MÉS per Mallorca a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, ha manifestat que «la Diada és un bon moment per plantejar-nos quins són els grans reptes que té el país», entre els quals ha destacat la preservació del medi ambient i la protecció del territori, la necessitat d’universalitzar el dret a l’habitatge, i la normalització de la llengua catalana en tots els àmbits. Ha indicat que les propostes del partit persegueixen ulteriorment «fer de Mallorca un lloc per viure-hi millor mirant pels interessos de la col·lectivitat».

En aquest sentit, el coordinador ecosobiranista ha fet referència a aconseguir competències en matèria aeroportuària, limitar dels preus de lloguer, restringir les noves vivendes turístiques en sòl rústic o augmentar la taxa turística. Quant a les relacions amb l'estat, ha reivindicat els esforços per obtenir un règim fiscal propi, una relació bilateral amb l'administració central i l'objectiu a llarg termini d'«aprovar una llei estatal de llengües que reconegui l’oficialitat plena del català».

Per la seva part, el secretari general i candidat al Consell, Jaume Alzamora, ha assegurat que «som inconformistes, i per això seguirem fent feina per continuar condicionant l'agenda política i resoldre els problemes de la gent i no generar-los». Ha presentat el partit com la «garantia d’un govern d’esquerres i de política útil al servei de les persones». A l’acte també hi han participat la portaveu de MÉS-Estimam Palma i candidata a Cort, Neus Truyol, i la secretària general de Mallorca Nova, Maria Victòria Llull.