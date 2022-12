El Pi: «Farem feina per fer front a la sobrepoblació»

El president d'El Pi-Proposta per les Illes Balears, Tolo Gili, ha comparegut en roda de premsa aquest dijous per fer balanç del 2022 i plantejar les prioritats per a l'any 2023. Acompanyat de Xisca Mora, vicepresidenta de la formació i del diputat Josep Melià, Gili ha assegurat que «El Pi se centrarà a acabar amb el monocultiu turístic i apostar d'una vegada per totes per la diversificació econòmica, la innovació i la indústria mallorquina».

«Armengol fa vuit anys que governa i no s'ha fet cap passa per revertir aquesta situació», ha continuat Gili, que ha assegurat que «la forma de vida dels mallorquins està en perill», per això la formació prioritzarà «fer front a la sobrepoblació» i millorar els serveis públics «per garantir els drets de tots els mallorquins i mallorquines».

Melià, per la seva banda, s'ha encarregat de parlar del decret de mesures urgents en matèria urbanística, i ha indicat que El Pi s'abstindrà durant la seva aprovació per «l'abús del Govern en la utilització dels decrets llei».

Seguint amb aquesta matèria, Mora ha recordat que la seva formació «sempre està al costat dels petits propietaris, d'aquella gent que ha heretat uns terrenys o que els ha adquirit amb el seu esforç», i que per això faran tot el que estigui a les seves mans «perquè tots aquests mallorquins puguin conservar el seu patrimoni, i no s'hagin de veure obligats a malvendre-ho a gent de fora que té un poder adquisitiu més alt».