L'IMAS inicia el pagament del «Bo per a les Famílies» a un 75% de les sol·licitants

L'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) ha donat aquest dimecres l'ordre de pagament de l'ajuda de 200 € en el marc de la campanya «Bo per a les Famílies». Fins al passat 21 de novembre, van ser 22.215 persones les que van sol·licitar aquesta ajuda.

En la primera fase, el Consell procedirà a fer el pagament a 16.695 sol·licituds que ja s'ha comprovat que complien les condicions requerides per obtenir l'ajuda —estar empadronat a un municipi de Mallorca amb una antiguitat mínima d'un any i que el nucli familiar no superàs els 40.531,14 euros durant l'exercici fiscal de 2021—.

Les 5.520 sol·licituds restants estan encara en procés d'estudi i el Departament de Drets Socials preveu que durant la primera quinzena del mes de gener podran publicar el nou llistat amb la resolució final.

La consellera de Drets Socials i presidenta de l'IMAS, Sofia Alonso, ha volgut recalcar que «en poc més d'un mes ja hem iniciat el pagament d'aproximadament el 75% de les sol·licituds» i ha afegit que «un equip de professionals continuarà treballant per fer els requeriments oportuns i aconseguir que el nombre més gran de persones possibles pugui cobrar aquesta ajuda una vegada hagi presentat tota la documentació que se li requereixi».

L'IMAS va posar en marxa la campanya «Bo per a les Famílies» el 21 d'octubre amb un pressupost total de 5 milions d'euros per «oferir una injecció econòmica puntual» que ajudàs als nuclis familiars més vulnerables a alleugerir l'alça dels preus derivats de l'increment de la inflació.