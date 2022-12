Catalina Cladera (PSOE): «El meu desig i l'objectiu per aquest 2023 és tornar a guanyar les eleccions per continuar transformant Mallorca»

La secretària general de la Federació del PSOE de Mallorca, Catalina Cladera, ha enviat un missatge de vídeo, en format entrevista, a la militància del partit per felicitar les festes a tots els seus seguidors. Cladera ha comentat que el seu desig per aquest any que entrarà és «guanyar les eleccions de maig de 2023».

Els entrevistadors han estat dos militants del partit, Sebastià Riera i Maria Bel Llinàs. Riera i Llinàs li han demanat a la secretària general de l'agrupació per com ha viscut aquest any en l'àmbit de gestió, com ha estat el seu primer any com a secretària general de l'agrupació o quins són els seus desitjos pel pròxim any.

Pel que fa al seu primer any com a secretària general de la Federació del PSOE de Mallorca, Cladera ha assenyalat que ha estat «una oportunitat per conèixer molt millor Mallorca, conèixer la militància i les agrupacions de l'illa». A més, Cladera ha destacat que «tenim un partit fort, amb molta gent implicada fent feina».

Cladera ha conclòs el seu missatge dirigint-se a la militància desitjant «unes molt bones festes de Nadal i una bona entrada d'any». Finalment, ha afegit: «esper que el 2023 es compleixi el desig que tenim tots i totes, guanyar les eleccions de 2023 per continuar transformant Mallorca».