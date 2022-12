El GOB qüestiona la iniciativa de MÉS de protegir les alcoves del Port des Canonge

Fa uns dies MÉS per Mallorca anunciava una iniciativa per declarar Bé d'Interés Cultural les alcoves del Port des Canonge per protegir-les de la demolició que la Demarcació de Costes ha decretat. En aquesta línia també s'hi prounciava l'Associació per la Revitalització de Centres Antics. El GOB critica aquesta iniciativa perquè, segons afirmen, vetlla pels interessos privats en detriment de l'interès públic.

L'entitat ecologista considera que pretendre la protecció de les alcoves per un motiu patrimonial i històric és fal·laç. Argumenten que les construccions antigues han estat substituïdes recentment per «encimentades brutals per rampes a la platja, ocupacions per noves construccions, i s'hi donen usos que no són propis com habitatge o lloguer turístic». En conseqüència, l'eventual valor patrimonial d'aquestes construccions ja s'ha vist afectat per aquesta intervenció recent, i frenar-ne la demolició només satisfaria els interessos particulars de qui se'n lucra.

A més, afegeixen que ja hi ha hagut intents per preservar les construccions i l'ús privatiu, que han trobat la negativa dels tribunals. El grup ecologista, tot citant diverses sentències dictades durant la darrera dècada, recorda que la negativa a preservar les alcoves «prioritza el dret d'ús públic i gratuït de la platja, i conclou que la capa no té en aquest punt amplitud suficient, motiu pel qual les casetes d'escars interrompen l'ús públic».

El GOB conclou afirmant que «els usos, lucratius o particulars, al domini públic no poden ser defensat per les institucions i partits amb arguments històrics o patrimonials que amaguen la realitat dels usos privatius que es pretenen perpetuar en aquests espais». Conseqüentment, insten les institucions a legislar i regular amb el propòsit d'adaptar les costes de les Illes Balears als efectes adversos del canvi climàtic.