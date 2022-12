MÉS per Mallorca: «els pressupostos de les Balears per a 2023 són l'inici d'un nou cicle progressista»

La diputada de MÉS per Mallorca al Parlament, Joana Maria Campomar, ha subratllat, aquest dimarts que els pressupostos generals de les Balears per a 2023 «són l'inici d'un nou cicle progressista» després de la pandèmia.



Durant el debat de l'articulat en el primer dels plens del debat i votació de la Llei de Pressupostos Generals de 2023 per a les Illes, Campomar ha indicat que aquests comptes han de fer front a un «futur per a enfortir la majoria de la societat».