Llum verda a l'Avantprojecte de llei de cooperatives de les Balears

Aquest dilluns, dia 19 de desembre, el Consell de Govern ha aprovat l'avantprojecte d'un nou text legal per adaptar la normativa de les cooperatives a la realitat actual —la llei anterior data de 2003—. La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, s'ha reunit amb la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears i la Federació de Cooperatives per comunicar aquesta fita.

Els diferents agents del món cooperatiu han participat en l'elaboració d'aquesta nova llei, que substituirà l'anterior per adaptar la normativa a la nova realitat social i econòmica de les Balears, així com actualitzar continguts legislatius. La voluntat compartida és enfortir la fórmula societària cooperativa per fer-la eina eficaç de creació de llocs de treball estables i de qualitat arrelats al territori.

En acabar la reunió, el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha celebrat l'assoliment d'«una de les fites importants d'aquesta legislatura» que ha suposat fer «una reforma pràcticament integral de la llei» per incloure «elements importants de modernització i digitalització, però també d'igualtat».

Negueruela ha remarcat que aquest text ha estat «pactat i consensuat amb el sector» i ha explicat que la llei també inclou «mecanismes per simplificar el fet de ser cooperativista» amb l'objectiu de fomentar «una fórmula que democratitza el teixit empresarial de les Illes Balears».

El passat mes de juliol es va començar a debatre el nou text, reunits el Consell de l'Economia Social i el Cooperativisme balear. En aquests sis mesos, el Govern ha treballat per assolir el màxim consens conjuntament amb agrupacions com la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears (UCTAIB), la Unió de Cooperatives Agràries de les Balears (UCABAL), la Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària (REAS) i la Unió de Cooperatives de Transports de les Illes Balears (UCOTRAIB).

Els principals eixos en els quals s'articula aquest Avantprojecte són: