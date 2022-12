Cladera fa una crida a defensar la democràcia, que «tant ens ha costat construir com la societat pacífica, diversa i justa que som»

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha reivindicat en el discurs de l'acte central de la Diada de Mallorca l'esperit mallorquí com a poble obert i integrador. «Tots i totes som el cos i l'ànima de la societat lliure, forta i de progrés que estem construint junts». Al mateix temps, ha subratllat que «un dels reptes de futur més importants que tenim a la nostra illa és el de transicionar el nostre model econòmic basat en el turisme de quantitat a un model basat en la qualitat i la sostenibilitat, on el turisme, el territori i la societat convisquin en equilibri i harmonia».

D'altra banda, ha remarcat l'avanç que significarà el traspàs al Consell de Mallorca de les competències en matèria de mobilitat. «Un traspàs que permetrà al Consell jugar un paper decisiu en l'impuls d'un transport públic modern i de qualitat i el foment de la mobilitat segura, connectada i sostenible que ha de menester Mallorca». Així com ha incidit en la importància de materialitzar la transició energètica. «Mallorca ha de poder ser autosuficient i basar la major part del seu consum energètic en fonts renovables». I ha valorat molt positivament el compromís del Consell amb els col·lectius vulnerables. «La institució dedica més recursos que mai a garantir el dret de les persones a una vida digna», ha dit.

La presidenta ha fet una crida a defensar la democràcia, que «tant ens ha costat construir com la societat pacífica, diversa i justa que som». En aquest sentit, ha assenyalat que «no podem abaixar la guàrdia, cap fita està assegurada. Malauradament, la democràcia no és un estat natural i cal defensar-la dia a dia, minut a minut. No ens podem permetre que la crispació política que estem vivint aquests dies posi en perill la credibilitat de les institucions i comprometi el projecte de convivència democràtica que ens hem donat entre tots».

Cladera ha fet referència a la revolta popular mallorquina del segle XVI contra el poder establert la Germania que enguany és el fil conductor de la Diada. «Ara més que mai, ens cal la Revolta de la convivència, la Germania pacífica de la tolerància. Cal que els demòcrates ens agermanem davant els intolerants que intenten minar la convivència des de dins del sistema», ha dit. La presidenta ha contraposat «al crit, el debat seré». I també ha defensat les idees davant dels insults o les polítiques útils per resoldre els problemes reals de la gent, davant el renou. «Només així estarem en disposició de guanyar el futur», ha remarcat.