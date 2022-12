Podemos aposta per reconvertir l'Aetib en una agència «que impulsi la diversificació econòmica» de les Balears

Podemos ha acordat aquest dissabte, dins del marc de les terceres jornades participatives d'elaboració del seu programa electoral, per a les eleccions del mes de maig, que aquest inclourà la reconversió de l'Agència d'Estratègia Turística de les Balears (Aetib) en una agència «que impulsi la diversificació econòmica» i el compromís d'una llei de Dret a l'Alimentació a les Illes.

Segons ha informat el portaveu parlamentari d'Unides Podem, Alejandro López, en una roda de premsa, «amb motiu de les terceres jornades participatives d'elaboració del programa electoral per als comicis del maig vinent, Podemos ha acordat incloure en aquest la reconversió o transformació de l'Agència d'Estratègia Turística de Balears (Aetib) en una agència que impulsi la diversificació econòmica de les Illes».

«Com es va veure durant la pandèmia, dependre tant d'una economia de l'exterior, del sector turístic, fa que les Balears tenguin una economia molt feble. Per això, creiem que si el principal sector econòmic de les Balears, el turístic, està consolidat i, a més, les competències estan transferides als consells insulars, no té sentit que el Govern tingui una Agència d'Estratègia Turística, per la qual cosa l'Executiu ha de fer passos decidits per a diversificar l'economia», ha afegit.

D'aquesta manera, López ha advocat per «la reconversió de l'Aetib, en una agència que estudiï i vegi quins sectors té més sentit potenciar a les Balears, perquè tot l'esforç públic es dediqui a impulsar aquests sectors estratègics, amb l'objectiu que l'arxipèlag creixi cap a una economia més estable i sostenible, que garanteixi ocupacions de qualitat».

En resum, López ha posat l'accent en el fet que es tracta d'«una aposta perquè l'economia de les Balears sigui més diversificada i forta».

Dret a l'alimentació

D'altra banda, el director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural del Govern, Fernando Fernández, ha explicat que el programa electoral de Podemos per als comicis del pròxim mes de maig inclourà també el compromís d'impulsar una Llei del Dret a l'Alimentació.

Fernández ha recordat que «el sector agroalimentari ha passat per moments molt difícils aquesta legislatura, a causa de la pandèmia de la Covid-19 i de les conseqüències de la guerra a Ucraïna». No obstant això, ha considerat, «el sector ha passat pàgina, atès que ha deixat enrere una situació de crisi absoluta per a tenir ara molts elements d'esperança». Entre aquests elements, ha destacat que «la incorporació de joves s'ha multiplicat per dos respecte al període anterior i ha crescut el pes en el valor afegit brut de la regió».

«Estam en la línia de continuar fent costat al sector agroalimentari local. Com vam fer amb la llei turística, incorporant un percentatge de producte local en el sector turístic, l'objectiu en aquest moment és incorporar també un percentatge d'aquest producte local en l'alimentació de les escoles, les residències i els hospitals i la resta d'espais de compra pública alimentària a les Balears, tant públics com privats», ha explicat.

En aquest sentit, Podemos advoca per «fer una Llei del Dret a l'Alimentació a les Balears, que contempli l'alimentació com un fet polític total, que afecta la salut, l'economia i també el medi ambient i on es pugui incorporar tot l'espai del que és la producció alimentària local als diferents aspectes i facetes de l'economia».

Amb tot, Fernández ha apuntat que es tracta d'una proposta per a «donar suport a la producció alimentària», que és «molt important» per al sector productor i «molt interessant» per al consumidor, atès que aquest «veurà com millora la qualitat de la seva alimentació, al mateix temps que dona suport a l'economia local».