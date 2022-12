El PSIB-PSOE de Manacor fa clientelisme amb les ajudes del Govern pel lloguer

El PSIB-PSOE de Manacor sembla abonar-se a pràctiques que fa uns anys realitzaven el Partit Popular i Unió Mallorquina.

Aquests dies s'ha parlat en els mitjans de comunicació i al Parlament del fet que per poder accedir als ajuts socials del Govern és necessari fer un complicat i llarg tràmit que, en la majoria d'ocasions, només es pot fer via telemàtica.

Un procés telemàtic que requereix disposar (i saber fer funcionar) de DNI electrònic i clau permanent o certificat digital.

El PSIB-PSOE de Manacor hi ha vist una oportunitat de 'negoci' i ofereix ajuda als ciutadans, això sí, els fa passar per la seu de l’agrupació socialista de Manacor (plaça Joan March, 10) i els recorda que hi han de dur «DNI electrònic, certificat digital o Cl@ve PIN».

La crida del PSIB-PSOE de Manacor diu això: «Ja són aquí les ajudes al lloguer 2022! Si tens dificultats amb el tràmit telemàtic, t’ajudam. Horari d’atenció al públic els dilluns 21 i 28 de novembre, i 5 i 12 de desembre a la seu de l’agrupació socialista de Manacor (plaça Joan March, 10) de les 17h a les 20h. Més informació i concertació de cites al correu electrònic jsdemanacor@gmail.com. Consulta els requisits al web www.ajudeslloguer.caib.es. IMPORTANT: necessitaràs disposar del DNI electrònic, certificat digital o Cl@ve PIN.»

A més a més, es dona la circumstància que Núria Hinojosa, la líder del PSOE de Manacor és actualment la regidora d'habitatge del consistori manacorí.