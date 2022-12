La militància d'EL PI a Palma haurà de votar per triar el candidat a la batlia de la ciutat

Fins dia 12 de desembre hi ha temps per presentar candidatures a les eleccions primàries per triar els candidats a la batlia de Palma d'El PI-Proposta per les Illes Balears.

De moment, Ricardo Juárez i Carles Cabrera han presentat les seves respectives candidatures a les primàries per a encapçalar la llista de la formació a l'Ajuntament de Palma.

Segons ha informat aquest dijous el partit, Juárez ha declarat que té «força, ganes i il·lusió» per liderar aquest projecte. «Tenim un bon equip, una mescla d'experiència i gent jove amb moltes ganes de treballar per a millorar Palma», ha destacat el candidat, que ha considerat que la ciutat «necessita un canvi».

«Nosaltres el volem liderar, barri per barri», perquè «Hila ha desconnectat amb el més important de tot, les persones i les seves preocupacions», ha lamentat.

A més de ser advocat, Juárez ha treballat en altres sectors, com el de la banca i espectacles.

Carles Cabrera

El vicepresident del PI-proposta per les Illes Balears a Palma, Carles Cabrera, va anunciar la setmana passada la seva candidatura a les eleccions municipals sota el lema ‘Amb força a Palma’.

«El projecte d'Hila està esgotat; ens presentam per a millorar una Palma que necessita més serveis de neteja i seguretat», va explicar Cabrera.