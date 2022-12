Isa Serra participarà aquest diumenge en un acte de Podemos a s'Escorxador de Palma

La portaveu estatal de Podemos, Isa Serra, participarà aquest diumenge, a Palma, en un acte emmarcat en la ruta que realitza la formació pels diferents territoris de l'Estat espanyol, sota el lema 'La força que transforma'.

L'acte, que tindrà lloc a les 12.00 hores a s'Escorxador, és obert a la militància i la ciutadania en general, segons ha informat Podemos.

A l'acte, a més d'Isa Serra, també participarà la coordinadora autonòmica de Podemos Balears i candidata a la presidència del Govern, Antònia Jover.

També intervindran la candidata al Parlament per Menorca, Cristina Gómez; la vicepresidenta del Parlament i candidata per Eivissa, Glòria Santiago; i la diputada d'Unidas Podemos en el Congrés per Balears i candidata a la batlia de Palma, Lucía Muñoz.