L’assemblea de MÉS ratifica les llistes electorals al Parlament i al Consell amb l'objectiu de «continuar guanyant drets i oportunitats»

L’assemblea de MÉS per Mallorca ha aprovat aquest dijous les candidatures al Parlament de les Illes Balears i al Consell de Mallorca, de la formació ecosobiranista de cara a les eleccions autonòmiques i insulars del pròxim mes de maig de 2023. En aquest sentit, la candidatura al Parlament de les Illes Balears, encapçalada pel coordinador general de la formació, Lluís Apesteguia (Deià, 1985), té el suport del 87% de l’assemblea. Per la seva part, la llista electoral del Consell, liderada per Jaume Alzamora (Artà, 1971), secretari general de MÉS per Mallorca, ha obtingut també un suport del 87%.

Seguiran Lluís Apesteguia, la secretària de l'àrea Territorial de MÉS per Mallorca i actual batlessa d’Esporles, Maria Ramon (Esporles, 1987); el gerent de l’Institut Balear d’Energia, Ferran Rosa (Palma, 1989); la directora general d'Infància, Joventut i Famílies del Govern i portaveu ecosobiranista, Marta Carrió (Palma, 1984); el diputat Joan Mas ‘Collet’ (Montuïri, 1974); i la graduada en Dret i advocada Siham Ferdi (Ariany, 1996). El número set de la llista al Parlament serà Mateu Matas ‘Xurí’ (Santa Margalida, 1982), seguit de la secretària general de Mallorca Nova Maria Victòria Llull (Inca, 1995), de Joan Albert Pou (Felanitx, 1986), i de Maria Magdalena Pons (Binissalem, 1983).

El candidat de MÉS per Mallorca a la presidència del Govern ha apuntat que «som la candidatura de les polítiques valentes, de l’esquerra transformadora, que només té un únic compromís, que és amb la ciutadania d’aquesta terra». Apesteguia ha tancat l’assemblea destacant que «som unes llistes plurals i que reflecteixen la societat que som i que MÉS per Mallorca vol representar. Som gent preparada i amb unes polítiques valentes, i volem assumir i assumim el repte de continuar transformant aquest país, i a partir de maig de 2023 ho farem liderant el Govern i el Consell de Mallorca».

Consell de Mallorca

Pel que fa a la llista electoral del Consell de Mallorca, la número dos de la candidatura serà la secretària de Comunicació de MÉS per Mallorca i secretària general de la Conselleria de Medi Ambient, Catalina Inés Perelló (Maria de la Salut, 1974); seguida del conseller insular Joan Llodrà (Manacor, 1972); de la directora insular d’Igualtat, Rosa Cursach (Artà, 1967); del regidor de l’Ajuntament de sa Pobla, Biel Payeras (sa Pobla, 1994); i de la regidora de l’Ajuntament d’Andratx, Ruth Mateu (Ciutadella, 1976). Jaume Tomàs (Llucmajor, 1964) ocuparà el lloc número set de la llista, seguit de Marta Català (Sant Joan, 1988), de Guillem Verd (Sencelles, 1993), i d’Aina Sastre (Alaró, 1985).

El secretari general de MÉS per Mallorca i candidat al Consell, Jaume Alzamora, ha agraït la confiança de la militància amb la ratificació de la llista electoral i ha mostrat la seva satisfacció després d’haver configurat «una llista de dones i homes compromesos amb el progrés i la transformació de Mallorca». Segons Alzamora, la candidatura de MÉS al Consell aglutina tot un seguit de «persones disposades, amb responsabilitat, a contribuir positivament a l’enfortiment d’un projecte col·lectiu». «Tenim una candidatura per continuar guanyant drets i oportunitats per a totes i tots, consolidar el treball fet aquests anys i liderar des del Consell unes polítiques de futur. Un equip que té molt clar que ens juguem molt perquè les principals polítiques transformadores a Mallorca continuïn duent el segell de MÉS», ha conclòs.