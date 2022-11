El Consell de Mallorca doblarà el pressupost destinat a polítiques juvenils

El conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora, ha anunciat aquest dimarts, dia 29 de novembre, que el Consell de Mallorca doblarà el pròxim any 2023 la consignació pressupostària destinada a polítiques juvenils. Alzamora ha explicat que s'invertiran en total gairebé tres milions d'euros a través de la direcció insular de Participació i Joventut. «Es tracta del pressupost més elevat d'ençà que la institució insular va assumir les competències», ha assegurat «aquest pressupost demostra el nostre compromís amb el jovent».

La meitat del pressupost anirà destinada a polítiques juvenils que els municipis executaran de manera conjunta a través de convenis i actuacions, ja que la idea és donar continuïtat als programes encetats durant els darrers dos anys. Alzamora ha posat com a exemple el cas de Llucmajor per realçar la importància dels serveis de dinamització i informació juvenil. «Són la primera porta que les persones joves obrin davant l'administració, per aquest motiu és necessari que les persones que els atenen tenguin una formació específica i els recursos adients perquè puguin atendre a la joventut en tota la seva diversitat i necessitats».

En total aquest darrer any han signat 44 convenis per impulsar actuacions per al jovent, que equivalen a una dotació de 350.000 d'euros. El director insular de Participació i Joventut, Àlex Segura, ha celebrat haver aconseguit «arribar a cada racó de Mallorca, teixint una xarxa municipal amb programes, activitats i iniciatives adreçades al jovent.», i ha recordat que el pressupost de 2023 contempla una partida d'un milió d'euros per a ajudar els joves en les seves trajectòries d'emancipació.