El PSIB i MÉS demanen al PP que doni suport a la professora assetjada i no participi en «el joc brut» de l'extrema dreta

El diputat de MÉS per Mallorca Joan Mas ha assenyalat aquest dilluns que la polèmica de La Salle «no hauria d'haver sortit del centre educatiu» i ha lamentat que «quan l'extrema dreta entra al debat, s'embruta».

«Assetgen i amenacen de mort una professora que complia el reglament. És el 'modus operandi' de l'extrema dreta de tota la vida. La Falange ja ho feia», ha afegit el diputat ecosobiranista, que ha demanat al PP Balears que es posi del costat de la víctima i «no faci seguidisme a la ultradreta».

A la roda de premsa prèvia al ple del Parlament d'aquest dimarts, Mas ha insistit que la polèmica és una qüestió del centre que s'ha de resoldre amb el reglament intern del centre. «Cada dia, a qualsevol centre, hi ha problemàtiques que es resolen internament».

Ja hom hem dit moltes vagades, son els centres qui decideixen sobre les qüestions internes dels centres. L'extrema dreta assetja i amenaça i embruta, és el seu modus operandi de tota la vida. Noltros ens posicionam al costat de la victima sempre, no tothom pot dir el mateix. pic.twitter.com/fcW8QaQQZR

Per la seva banda, el PSIB, de la mà de Silvia Cano, també s'ha referit al posicionament del PP sobre aquest tema. Cano ha expressat suport a la professora assenyalada i al centre La Salle i ha demanat al PP Balears que no participi d'aquest «joc brut» de l'extrema dreta i que condemni les amenaces de mort a la professora.

🔴@silviacanojuan➡️ Des del @GPSocialistaIB volem manifestar el nostre suport a la professora de La Salle i a tot l'equip del centre perquè ha estat amenaçada per la ultradreta.



👉En una societat democràtica com la nostra no es poden tolerar aquestes actituds.#AlTeuCostat pic.twitter.com/k7xldiFSY2