Més per Menorca dona suport a la Declaració de Barcelona per a «l’impuls público-comunitari de l'habitatge cooperatiu»

Més per Menorca serà present al primer Fòrum d'Habitatge Cooperatiu en Cessió d'Ús que s'inicia a Barcelona per a conèixer de primera mà la realitat del model d'habitatge cooperatiu amb el qual es comencen a aconseguir bons resultats.

En aquestes jornades es tractaran eixos temàtics com la col·laboració per a millorar l'accessibilitat a l'habitatge, la creació de comunitats d'ajuda mútua i cura, l'eficiència energètica i la sostenibilitat, i se signarà la Declaració de Barcelona per l’impuls público-comunitari de l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, declaració a la qual Més per Menorca dona suport, des del compromís de desenvolupar aquest model d’habitatge a Menorca.

El partit menorquinista comparteix plenament els valors que motiven aquestes jornades que persegueixen l'impuls d'un nou model d'habitatge basat en l'autogestió i en mantenir l'habitatge com un dret d'ús al marge de les dinàmiques de mercat i especulació immobiliària.

Més per Menorca contempla l'emergència entorn de l'habitatge com un dels principals problemes que pateixen els menorquins, per això, des del partit consideren que «és clau conèixer projectes que triomfen a altres comunitats i treballar per tal de fer possible la seva adaptació a la realitat menorquina».