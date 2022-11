Armengol assegura que amb el traspàs de Costes «es culmina l’autogovern d’aquestes illes»

La presidenta del Govern, Francina Armengol, i la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, han signat aquest divendres l’acord que permetrà transferir les competències de Costes a la Comunitat Autònoma i que serà efectiu a partir del 1r de juliol del 2023.

A l'acte de signatura, que s'ha celebrat després d'una reunió de la Comissió Mixta per a la Transferència de Costes, hi han assistit també la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido; el conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir; el vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, i la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez.

Es tracta del traspàs competencial més important des de l’arribada a la gestió autonòmica de l’Educació i la Sanitat i, després de la reunió al Consolat de Mar, Francina Armengol ha explicat que «avui fem possible una reivindicació històrica» i es resol «una anomalia, que era que un territori insular no tingués les competències sobre el seu litoral i la seva costa» i que, per tant «era una competència fonamental des del punt de vista polític i de gestió».

La presidenta del Govern ha recordat que «s'està negociant amb els consells insulars la transferència de litoral en rústic» i que l'objectiu és «aprofitar aquests mesos per a compassar els dos traspassos» i que es puguin fer de manera simultània.

Francina Armengol també ha celebrat que aquest acord arribi «quan complirem 40 anys del nostre Estatut d'Autonomia i res culmina millor l'autogovern d'aquestes illes que la transferència de competències». En aquest sentit, la presidenta ha recordat que aquests acords «es donen quan hi ha un govern a Espanya sensible a la qüestió» i ha agraït el compromís a la ministra i el govern que «perquè mai havíem aconseguit en tan poc temps tantes coses per a la ciutadania d'aquestes illes».

Per part seva, Miquel Mir ha assegurat que el traspàs competencial «permetrà gestionar i decidir sobre una franja territorial estratègica de cara al present i el futur de les Illes Balears, alhora que ens permetrà establir una millor i major coordinació entre les polítiques ambientals i territorials de la Comunitat Autònoma». El conseller ha definit aquestes competències com a estratègiques també en el sentit que donen eines «a l’hora de lluitar contra el canvi climàtic i incrementar la resiliència de la nostra franja costanera, que és fràgil i vulnerable».

Així, a partir de l’estiu que ve seran les Illes Balears les responsables de gestionar, atorgar i vigilar les autoritzacions d’usos de temporada del domini públic maritimoterrestre, les zones de servitud de trànsit (és a dir, els primers sis metres des de la ribera de mar) o les concessions demanials que incorpora la Llei de Costes, que són les requerides per a situacions com explotacions d’aqüicultura o concessions que impliquen usos privatius i que requereixen ser-hi per un temps superior a quatre anys.

Des del punt de vista pressupostari, el traspàs implica fer arribar a les Illes Balears 1.306.704,88 € per a la gestió d’aquesta competència. També se subroguen 18 treballadors i treballadores, sis vehicles i la seu de la Demarcació de Costes, situada a Palma.