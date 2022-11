Presenten una PNL als parlaments de les Illes Balears, el País Valencià i Catalunya perquè Google faci servir els topònims en català

MÉS per Mallorca ha presentat aquest dijous una Proposició No de Llei (PNL) per tal que Google, en la versió castellana de l’aplicació Google Maps, faci servir els topònims de les Illes Balears d’acord amb els criteris habituals emprats també en la resta de llengües: en la llengua de recepció per als casos que hi hagi forma tradicional consolidada i en la llengua pròpia del territori, el català, per a la resta.

«El fet és que els topònims formen part del patrimoni cultural immaterial i de la identitat dels pobles i, alhora, són un element essencial en la identificació dels territoris. D’altra banda, és habitual que topònims propis d’altres llengües s’adaptin a la llengua de recepció; això, sempre que l’existència de formes adaptades tenguin una tradició i un ús consolidat. Si no és el cas, el criteri habitual és emprar la forma pròpia de la llengua d’origen. Per aquest motiu, només hi ha formes adaptades d’alguns topònims de les altres llengües. Així, en català tenim Londres (i no London) i alhora tenim Manchester (i no Mantxester)», han explicat.

L’aplicació Google Maps té diferents versions lingüístiques, segons les preferències indicades o la llengua de navegació per Internet. Els topònims dels mapes es mostren en la llengua pròpia del territori o bé en les formes adaptades d’acord amb els criteris internacionals habituals. Però aquest ús, que es dona en totes les llengües, té una excepció molt important si es consulta Google Maps en castellà, ja que en aquest cas, per als topònims de les Illes Balears, es poden trobar formes com per exemple Santañy, Lluchmayor, La Puebla, Ferrerías, San José o San Antonio Abad.

Segons el diputat de MÉS per Mallorca, Joan Mas ‘Collet’, «aquestes formes de topònims propis de la llengua catalana no tenen cap classe de justificació i són una falta de respecte cap a la cultura i els ciutadans de les Illes Balears, així com de tots els territoris de parla catalana». És per això que «creim que aquest Parlament i totes les institucions de les Illes Balears s’haurien de dirigir a Google per tal que esmeni aquesta situació tan anòmala»

Per tot això, el grup parlamentari MÉS per Mallorca ha presentat una PNL per tal que el Parlament insti Google perquè, en la versió castellana de l’aplicació Google Maps, faci servir els topònims de les Illes Balears d’acord amb els criteris habituals emprats també en la resta de llengües: en la llengua de recepció per als casos que hi hagi forma tradicional consolidada i en la llengua pròpia del territori, el català, per a la resta. A més, ha proposat que s’insti la resta d’institucions de les Illes Balears a adreçar-se a Google per a demanar-los que esmenin aquesta situació tan anòmala.

Finalment, Mas ha exposat que Compromís i Esquerra Republicana presentaran la mateixa PNL als respectius parlaments del País Valencià i Catalunya.