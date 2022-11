Més per Menorca demana incloure 25 milions d'euros als PGE per al conveni de carreteres

El portaveu de Més per Menorca, Josep Juaneda, la consellera Montse Morlà i el senador Vicenç Vidal han presentat una esmena als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per valor de 25,2 milions d'euros que corresponen a la partida que el Govern d'Espanya encara ha de pagar al Consell Insular. Aquesta xifra correspon als 19,125 milions que resten a pagar del conveni de carreteres, però que amb els preus actualitzats la quantitat ascendeix a 25,2 milions.

Més per Menorca denuncia que, per una banda, el Govern d'Espanya ha cancel·lat de forma unilateral els convenis de carreteres i deixa la pilota en el terrat del Govern de les Illes Balears amb el pretext que aquest deute es pagui amb el factor d'insularitat que es transferirà a la comunitat. Per l'altra, el Govern de les Illes Balears, del mateix color polític, diu que les inversions en carreteres no han de ser pagades amb el factor d'insularitat, sinó que s'han de continuar negociant amb Madrid.

El portaveu dels menorquinistes, Josep Juaneda, ha explicat que «aquest és un deute que té l'Estat amb Menorca i que ara pretén obviar amb excuses» i ha afegit que «és evident que entre uns i altres es passen la pilota, però no hi ha una intenció real d'atendre les necessitats que té la nostra illa en matèria de carreteres».

Més per Menorca considera que s'han de mantenir els convenis de carreteres amb el Ministeri i que aquestes inversions no han de caure en perjudici del factor d'insularitat, que hi és per a solventar altres inversions. En cas de ser així, aquest factor d'insularitat seria un engany, ja que el que s'aporta les Illes Balears pel greuge d'insularitat ho retallen per l'altra.

Per tot això, Juaneda ha sentenciat que «de nou, Més per Menorca és l'únic partit que defensa els interessos dels menorquins i menorquines sempre, governi qui governi, i arribant allà on faci falta, fins i tot a Madrid».

Per la seva banda, la consellera Montse Morlà ha destacat que «al Consell Insular s'ha estat fent una feina constant per a mantenir vigent el conveni de carreteres, però fou Madrid qui va decidir paralitzar el procediment». Morlà ha afegit que des de la institució insular «mantenim el compromís que se continuaran fent millores i es continuarà amb la reforma de la carretera general a partir de fons propis del Consell», però ha assenyalat que «açò no significa que ens quedem acomodats amb aquesta situació, com no pot ser d'altra manera, Més per Menorca no permetrà que aquest plat també l'hagin de pagar els menorquins i menorquines de la seva butxaca, per açò, seguirem reivindicant que es restableixi el conveni de carreteres».

Finalment, el senador Vicenç Vidal ha recordat que els partits estatals sempre fan el mateix joc, ha expressat que «quan estan a l'oposició adopten una postura més contundent, però quan governen afluixen amb les seves demandes per a defensar els interessos de les Illes». Amb relació al conveni de carreteres, Vidal ha destacat que «no demanam res de l'altre món, només restablir unes inversions que ja estaven previstes que, en el cas d'altres comunitats autònomes, continuen actives, com és el cas de Canàries, les quals tenen pressupostades 200 milions d'euros per al seu conveni de carreteres per al 2023».