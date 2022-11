El PP exigeix al PSIB «no donar lliçons sobre sanitat» quan la situació a les Balears és «pitjor que la de Madrid»

El portaveu parlamentari del Partit Popular, Toni Costa, ha exigit aquest dilluns al PSIB-PSOE «no donar lliçons sobre sanitat» quan, ha assegurat, la situació a les Balears és «pitjor que la de la Comunitat de Madrid».

Segons ha expressat Costa en una roda de premsa, «cal tenir la cara de formigó armat per a atacar la sanitat de la Comunitat de Madrid i no veure que la sanitat pública a les Balears està pitjor, a més amb dades objectives del Ministeri».

Així, ha assenyalat que, d'acord amb aquestes dades, «la demora per operació a les Illes és de 134 dies, mentre que a Madrid és de poc més de 70». A més, ha afegit, «a dia d'avui un metge d'Atenció Primària a les Balears té una llista de targetes de més de 1.800, cosa que fa que aquesta Comunitat sigui la que té els professionals més saturats».

«Tothom hem vist com hi havia centres d'Atenció Primària sense metges aquest estiu a les Balears, sense ningú que atengués els ciutadans», ha destacat Costa, qui ha criticat que «tot i això, i de la inversió de 50 milions d'euros de la Conselleria de Salut a la sanitat privada de les Illes, la privatització més gran d'aquesta Comunitat, els socialistes s'entesten a donar lliçons».

Per al portaveu parlamentari del PP, «si això ho fes el PP, el PSOE ja hauria tret la gent al carrer». «El PP, tot i això, no ho fa. Simplement denuncia aquesta situació i se centra en millorar la sanitat. Per tant, el que estan fent els socialistes d'aquestes Illes és una vergonya», ha acabat incidint.