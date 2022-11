L'estratègia sobiranista de les illes europees a debat aquest dissabte a Palma

Entitats i formacions sobiranistes de tota Europa aborden, aquest divendres i aquest dissabte, en unes jornades a Palma, la necessitat d'una estratègia conjunta per a les illes europees.

Es tracta d'un esdeveniment, que se celebra a l'Estudi General Lul·lià de Palma, organitzat per l'Aliança Lliure Europea (ALE), de la qual formen part MÉS per Mallorca i Més per Menorca, així com la Fundació Coppieters i la Fundació Darder-Mascaró.

«Les illes europees tenen particularitats que causen un desequilibri amb la resta del territori. Per això, la Unió Europea ha de ser capaç de tractar les seves necessitats d'una manera especial i combatre les desigualtats territorials», ha assenyalat aquest divendres la presidenta de l'Aliança Lliure Europea, Lorena López de Lacalle.

Per part seva, l'eurodiputat i secretari general de l'ALE, Jordi Solé, ha destacat que «les eleccions europees de 2024 seran claus» i ha apuntat que «serà necessari que la veu de l'ALE sigui fort per a defensar amb més veu que mai les reivindicacions de les illes des del soberanisme».

El coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha recordat que les illes de la UE suposen més de 20 milions d'habitants. «Cal unir-se per a ser capaços de fer pressió davant l'Estat i la UE. No volem ser territoris on l'economia es basi sobretot en el turisme i el sector serveis. Per a corregir això, necessitem aconseguir incorporar l'eix insular a les polítiques europees», ha indicat.

«Als Tractats de Lisboa de la UE es va incorporar per primera vegada el fet insular com a factor de desequilibri. Però no tenim solucions», ha criticat el coordinador de Més per Menorca, Miquel Àngel Maria, qui ha remarcat la necessitat de teixir sinergies amb altres partits polítics sobiranistes de territoris insulars.

Durant les jornades, l'eurodiputat i secretari general de l'ALE, Jordi Solé, presentarà també l'estudi 'Avaluació de l'impacte de les polítiques europees a les illes mediterrànies', encarregat pel grup parlamentari de l'ALE en el Parlament Europeu i realitzat pel professor titular de la Universitat de les Illes Balears Joan David Janer Torrens, que també participarà en la presentació.