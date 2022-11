Mora: «Volem que continuï la promoció turística per a desestacionalitzar Mallorca»

El grup de conselleres d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Consell de Mallorca ha presentat 71 propostes de resolució entre les quals destaquen el manteniment de la promoció turística per a desestacionalitzar, l’eliminació de places turístiques obsoletes per a crear nous habitatges o la millora de moltes carretes de Mallorca per a reduir la sinistralitat.

La portaveu d’El Pi al Consell de Mallorca, Xisca Mora, assegura que «amb aquestes propostes que ha presentat la formació es pot millorar, i molt, la vida dels ciutadans de Mallorca». «Creim que és necessari que el Consell impulsi aquests tipus de polítiques», insisteix Mora.

«Tots volem que el turisme no es concentri només els mesos d’estiu, que es creïn més habitatges assequibles, o que s’acabin els accidents de trànsit. Per això hem presentat aquesta bateria de propostes perquè el ple les aprovi i el Consell les executi», explica Mora.

El Pi ha presentat 71 propostes de resolució a tots els departaments de la institució insular, entre les quals destaquen: el desenvolupament d’un projecte per a impulsar la promoció turística per a atreure visitants a Mallorca fora de temporada alta; la modificació del Pla d’Intervenció d’Àmbits Turístics (PIAT) per a impulsar la desaparició de places turístiques a establiments obsolets i de baixa qualitat fomentant el canvi d’ús i creant més habitatges; la millora de carreteres com la de Ses Salines-Colònia de Sant Jordi, la de Llubí-Santa Margalida i la creació de rondes urbanes com la ronda nord d’Inca, la de Petra o la de sa Pobla.

Mora també ha destacat les propostes que suposarien millores per al jovent. «Les generacions futures també han d’estar ben ateses. Per això demanam que el Consell potenciï la difusió i el consum de produccions culturals, que es reconegui la participació del jovent en un voluntariat o el foment de l’emprenedoria juvenil i les empreses emergents facilitant l’accés i els tràmits», ha remarcat.