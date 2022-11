Josep Melià i Xisca Mora presenten la seva candidatura a les primàries d'El Pi per a encapçalar la llista al Parlament

L'actual portaveu parlamentari d'El Pi-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, i la vicepresidenta de la formació i portaveu en el Consell de Mallorca, Xisca Mora, han presentat aquest dissabte la seva candidatura a les primàries del partit per a encapçalar la llista al Parlament en la circumscripció de Mallorca.

Melià s'ha mostrat «il·lusionat» i «amb força» per a liderar la llista d'El Pi al Parlament. «Avui és un dia de molta responsabilitat, avui faig un pas endavant per a encapçalar a la formació que tant estimo en les pròximes eleccions autonòmiques. És temps de canvi perquè Mallorca i les Balears necessiten un partit d'aquí, que defensi que el màxim de decisions que ens afecten es prenguin des d'aquí. La política balear no pot dependre d'extremistes que bé ho volen prohibir tot, o bé volen acabar amb la nostra manera de ser i amb la nostra capacitat de decidir. Volem sentit comú, tranquil·litat i tenir la defensa dels drets dels mallorquins i balears com a únic nord», ha manifestat.

Així mateix, el candidat ha assegurat que «davant una polarització i extremismes cada vegada més acusats, és necessari un partit com El Pi, de centre, que se situï enmig del tauler polític i que moderi les polítiques dels dos blocs». «No formam part de cap bloc. PP i PSOE cada vegada han extremat més les seves polítiques, fa falta una formació moderada que fugi dels extremistes. Ara, amb una situació complexa, d'inflació i guerra a Europa, fa falta un partit que governi amb sentit comú, sense estridències, ni solucions màgiques que tant de mal fan», ha afegit.

Per part seva, Xisca Mora, qui es presenta com a número dos de la formació, ha declarat que «en el Parlament, fan falta polítics que vinguin del municipalisme, que tinguin un contacte directe amb els veïns, a peu de carrer, per a solucionar els problemes quotidians de la ciutadania». «Molts partits han perdut el contacte amb la gent, han perdut el pols del carrer», ha considerat i ha afegit, que amb la seva experiència al capdavant d'un Ajuntament, i com a portaveu en el Consell de Mallorca, «posarà a la disposició de la ciutadania d'aquesta terra tot el seu bagatge, tota la seva experiència de gestió per a millorar la vida de la gent, per a defensar els seus drets, i per a continuar fent progressar les Balears».

El termini per a inscriure's en les primàries del Consell de Mallorca i del Parlament finalitzarà el 14 de novembre. Els candidats, que s'han de presentar en tàndem, home i dona, i en l'ordre que ells decideixin, han de presentar un aval del 5% dels afiliats per a l'admissió de la candidatura.