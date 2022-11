Proposen que el debat públic sobre la Llei Reserva de Biosfera es faci a Menorca

Els portaveus de Més per Menorca al Consell i al Parlament, Josep Juaneda i Josep Castells, han anunciat aquest divendres davant la institució insular que el partit ha presentat a la Mesa del Parlament una proposta perquè la comissió que ha de dictaminar la Llei Menorca Reserva de Biosfera es reuneixi a Menorca. Si bé els menorquinistes s'han mostrat satisfets que la Ponència sobre la Llei s'hagi traslladat a l’illa, consideren que cal fer una passa més.

I és que, a diferència de la Ponència –que és a porta tancada–, la comissió que ha de dictaminar la Llei Menorca Reserva de Biosfera és un debat a porta oberta, previ al Ple, on els partits exposen els seus posicionaments i esmenes respecte dels altres grups. Així, per definició, poden assistir-hi ciutadans i mitjans de comunicació per a conèixer els detalls del debat de primera mà. Per aquest motiu Més per Menorca considera indefugible que aquesta reunió de la comissió es faci a Menorca, ja que «parlam d'una llei estrictament menorquina que serà molt important pel futur de la nostra ciutadania», ha remarcat Juaneda.

D'altra banda, Castells ha revelat que les negociacions que s'estan duent a terme sobre la Llei Menorca Reserva de Biosfera «van bé». També ha explicat que els grups del Govern han presentat esmenes, que Més per Menorca hi ha fet transaccions que ara s'estan negociant, i que esperen que el text que s'aprovi finalment «sigui el més fidel possible al que va aprovar el Consell de Menorca».