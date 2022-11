El Pi: «Totes les coses que gestionem des de les Balears estaran millor gestionades que des de Madrid»

El Pi-Proposta per les Illes Balears creu que les institucions de les Balears han de prendre part de la gestió dels ports i aeroports controlats per l’Estat i reclama al Govern que exigeixi a Madrid aquesta cogestió. «No podem estar de mans plegades quan Madrid decideix què es fa, que no es fa o com es modifiquen els aeroports i ports de les Balears sense tenir en compte la nostra veu», explica el president d’El Pi, Tolo Gili.

El Pi rebutja aquesta postura del Govern espanyol marcada per la ministra de Transports, Raquel Sánchez, que ha tancat la porta a la cogestió aeroportuària a una intervenció al Congrés dels Diputats. Gili exigeix al govern d'Armengol que lluiti perquè «la rendibilitat dels aeròdroms balears no acabi en els aeroports de la Península. No és comprensible que les Balears acotin el cap una vegada més».

No és la primera vegada que El Pi-Proposta per les Illes exigeix una cogestió aeroportuària i defensa que és justificable per ser un territori illenc. A més, Gili recorda que «l’Estatut d’Autonomia recull aquesta cogestió amb l’Estat perquè les institucions de les Balears tenguin veu i vot a l’hora de decidir quines millores, reformes o actuacions s’han de dur a terme. Cosa que actualment no passa i que la ministra ha tancat la porta».

«Totes les coses que gestionem des de les Balears estaran millor gestionades que des de Madrid. Nosaltres coneixem el territori, les nostres mancances i com es podrien millorar. I per això necessitam que el govern autonòmic prengui part de la gestió dels ports i aeroports», ha sentenciat Tolo Gili.