El partit colombià Pacto Histórico, de Gustavo Petro, agraeix a Esquerra Unida la seva col·laboració en les eleccions 2022

El partit colombià Pacto Histórico, guanyador de les passades eleccions, amb

Gustavo Petro i Francia Márquez al capdavant, ha volgut fer un gest d’agraïment amb totes les persones i organitzacions que varen col·laborar en la passada campanya electoral.

El coordinador general d’Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB), Juanjo Martínez, ha rebut aquesta setmana un certificat de reconeixement, atorgat en agraïment a la seva «valuosa col·laboració en la jornada electoral en les Presidencials del 2022 de Colòmbia». I perquè així consti, ho signen la seva Coordinadora Electoral a l'Estat espanyol, Yolanda Villavicencio, i el Referent a Palma, Carlos Garcia Vasquez.

«Estic profundament agraït per aquest reconeixement, que no és a una tasca extraordinària, sinó a la feina que feim dia a dia des de la nostra organització amb l’acompanyament i la lluita conjunta amb les organitzacions d’esquerres de referència, arreu del món. Agraïm a Pacto Histórico aquest reconeixement, que no ve d’ahir, ni només d’aquesta campanya electoral, sinó a una tasca duta a terme en els darrers quaranta anys», ha volgut afegir Martínez.

Tot això va culminar el dia de les eleccions, amb uns resultats històrics: era la primera vegada en la història de Colòmbia que guanyava el candidat de l’esquerra, i a més a més amb quasi un 51% dels vots.

Des d’EUIB s’hi va donar suport logístic i de promoció al col·lectiu colombià resident a les Balears, animant a la participació en els comicis i facilitant material físic, entre d’altres. La seu de la formació també va acollir diversos actes de la militància colombiana, així com una calurosa juntanza per tal de celebrar els resultats obtenguts.

La secretària d’organització, Laura Pérez, hi va dedicar unes boniques paraules als candidats: «Em sent especialment orgullosa de la figura de na Francia Márquez, que amb els seus quaranta anys, sent feminista, negra, ecologista i activista pels drets humans, ocupi la vicepresidència d’un país tan gros com Colòmbia. Força, ànims i coratge per als compatriotes colombians».