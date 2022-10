Més per Menorca critica que només es dediquin 2,4 milions a projectes del Consell i zero euros a projectes dels municipis

Més per Menorca lamenta que el Govern no hagi escoltat la petició del Consell i els vuit ajuntaments que demanaven inventir 17 milions d’euros de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS) en projectes, presentats pels ajuntaments, per a millorar el cicle integrat d’aigua de Menorca.

Els menorquinistes critiquen que «es menysté l’autonomia dels menorquins i menorquines, i el GOIB torna a aprofitar els fons recaudats a través d’aquest impost per a finançar en major part el seus projectes, deixant de banda els proposats pel Consell i ajuntaments». En aquest sentit, tenen clar que el Govern «ignora els acords menorquins entre el Consell Insular i els ajuntaments de l’illa» i recorden també que aquesta actuació vulnera l’acord d’investidura de la presidenta Francina Armengol amb Més per Menorca.

Així mateix, el partit menorquinista valora positivament que es reservin 4,5 milions d’euros per a polítiques d’accés a l’habitatge, quantitat que reflecteix el 25% en habitatge que Més per Menorca va aconseguir establir al Parlament per al repartiment de l’ITS.