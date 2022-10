MÉS per Mallorca demana a la Comissió Europea que limiti la compra d'habitatges als no residents

El coordinador general de MÉS per Mallorca i candidat a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, ha demanat a la Comissió Europea que impulsi mesures per tal de limitar la compra d’habitatges per part dels no residents a les Illes Balears, tal i com ja fan les Illes Aland o Dinamarca. El coordinador ecosobiranista s’ha reunit a Brussel·les amb Santina Bertulessi, cap de gabinet de Nicolas Schmit, comissari europeu de Treball i Afers Socials, a qui ha traslladat les propostes de MÉS per Mallorca referents a habitatge.

El candidat de MÉS per Mallorca ha manifestat que «amb la crisi habitacional que patim a les Illes Balears, les cases no es poden destinar a l’especulació ni a l’oci. Per això, des de MÉS per Mallorca volem que qui compri un habitatge a les Balears sigui per viure-hi».

Apesteguia ha exposat als responsables d’habitatge de la institució europea la problemàtica existent a les Illes Balears pel que fa a l’accés a l’habitatge, al mateix temps que els ha traslladat les propostes dels lobbies europeus d’habitatge Housing Europe, Federació Europea de Cooperatives d’Habitatge Social que reuneixen 43.000 proveïdors d'habitatge a 25 països els quals gestionen uns 25 milions d'habitatges (11% dels habitatges existents a Europa) , i de la Unió Internacional de Llogaters, amb qui també es va reunir a la capital belga.

En aquest sentit, el candidat de MÉS per Mallorca també ha demanat a l’equip del comissari Nicolas Schmit a que la Comissió Europea treballi i estudiï mesures per tal de fixar un topall pel que fa als preus d’accés a l’habitatge, tal i com sí ha fet amb els preus del gas.

Apesteguia ha apuntat que «la situació a les Balears està arribant al punt de no retorn i hem de donar un solució al principal problema que pateix la ciutadania d’aquesta terra. Per això, des de MÉS per Mallorca actuam i demanam a la Comissió Europea, que limiti la compra d’habitatges als no residents, al mateix temps que fixi un topall als preus així com ha fet amb els del gas». El candidat ecosobiranista ha assenyalat també que «la Unió Europea ha donat una passa important limitant el preu del gas i els efectes que té damunt la ciutadania. Ara és el moment de garantir el dret fonamental a l’habitatge posant un topall».