Alice Weber serà la candidata de MÉS a la batlia d'Inca

L'assemblea oberta de MÉS per Inca, celebrada aquest dissabte al Claustre de Sant Domingo, ha triat a Alice Weber com a cap de llista per a les pròximes eleccions municipals de maig 2023. Durant la trobada, Weber ha defensat que «MÉS per Inca ha estat una peça clau en el govern local com a garantia de progressisme» i ha destacat «la força de la il·lusió per continuar impulsant les propostes d'una esquerra sobiranista imprescindible per a Inca».

L'actual portaveu de MÉS per Inca a l'Ajuntament va assumir el lideratge del partit l'any 2014. Durant aquests anys ha encapçalat les àrees de cultura, memòria democràtica, normalització lingüística, educació i formació.

Durant l'assemblea, els membres del grup municipal també han retut comptes de la gestió a les àrees de govern de l'Ajuntament d'Inca. En aquest sentit, s'ha destacat la feina feta al capdavant del Centre de Formació d'Inca «creant oportunitats laborals i formatives, la consolidació de l'Àrea de Cultura com a referent d'una oferta cultural inclusiva i participativa, i les iniciatives mediambientals impulsades al municipi».

Per la seva part, el coordinador general i candidat de MÉS per Mallorca a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, ha valorat la tasca de Weber i de MÉS per Inca, al mateix temps que ha apuntat que «la força i l'empenta de MÉS per Mallorca són els seus candidats i candidates als municipis de l'illa que, juntament amb tota la gent que conforma les agrupacions, són el motor que ens mou i que ens farà augmentar el nombre de batlies ecosobiranistes a partir de maig de 2023».

A l'acte també hi han assistit el secretari general de MÉS per Mallorca, Jaume Alzamora, la portaveu ecosobiranista Marta Carrió, la diputada Joana Aina Campomar, a més de representants de les agrupacions locals de sa Pobla, Alaró, Búger, Binissalem i Palma, que han volgut acompanyar a Weber durant la seva elecció com a cap de llista.