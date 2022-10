Més per Menorca: «Els governs de Madrid i de Palma es passen la pilota per a no pagar el conveni de carreteres»

Més per Menorca ha denunciat aquest dijous des del Parlament el fet que tant l’Estat com el Govern autonòmic deixin sense pagar les inversions compromeses de les carreteres menorquines, després que l’executiu autonòmic ha anunciat a què destinarà l’import del Factor d’Insularitat del Règim Especial de les Balears (REB).

En primer lloc, cal recordar que els convenis de carreteres eren un seguit de pactes entre els consells i el govern espanyol perquè aquest darrer financés les obres a les Illes i compensés així el dèficit d'inversions a les Illes Balears. Tot i això, les negociacions per renovar els convenis de carreteres varen quedar interrompudes quan es va anunciar la dotació del Factor d'Insularitat, ara fa un any. De fet, l’objectiu de Madrid era, precisament, substituir els convenis de carreteres pel Factor d’Insularitat, i convertir-lo així en el nou mecanisme per a finançar les obres a les vies illenques.

No obstant això, el portaveu dels menorquinistes, Josep Castells, ha volgut destacar que «el REB diu, explícitament, que el Factor d’Insularitat es fa sense perjudici de les inversions estatutàries pendents, la qual cosa vol dir que, inicialment, el Factor d’Insularitat no es pot fer servir per pagar inversions anteriors». Ara bé, «està clar que si el Govern de l’Estat es nega a assumir la seva responsabilitat, els imports pendents del conveni de carreteres s’haurà de pagar amb el Factor d’Insularitat, que és una dotació per a pagar inversions», ha esclarit el diputat Josep Castells.

El diputat de Més per Menorca ha acusat el Govern de Francina Armengol de «doble joc interessat» per no haver deixat clar al Govern espanyol que amb el Factor d’Insularitat no es podrien pagar les obres anteriors a 2022, actuacions que tenen un cost aproximat de 20 milions d’euros, només a Menorca. «És molt lamentable que el govern de Madrid i l’autonòmic –ambdós en mans del PSOE– es passin la pilota els uns als altres i qui acabi pagant siguin els ciutadans de les Illes», ha criticat el diputat, qui també ha exigit al PSIB-PSOE que clarifiqui «quina és la seva posició».

Finalment, s’ha d’apuntar que Més per Menorca presentarà una Proposició no de Llei al Parlament per a aconseguir un posicionament unànime cap a l’Estat per a exigir-li que pagui els imports pendents d'aquests convenis. A més, els menorquinistes també presentaran, a través dels grups amb els quals col·laboren al Congrés dels diputats, esmenes als Pressuposts Generals de l’Estat perquè al 2023 incloguin el cost de les obres.