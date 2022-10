El Pi: «La presidenta del Consell de Mallorca ha fet molts d’anuncis, però ha constatat poques realitats»

La portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Consell de Mallorca, Xisca Mora, assegura que el discurs de la presidenta de la institució, Catalina Cladera, al Debat de Política General Insular, «ha donat el tret de partida a la campanya electoral del PSOE».

«Ha estat un discurs ple d’anuncis, un darrere l’altre, i cap constatació de realitats. No ha anomenat cap projecte que s’hagi dut a terme aquesta legislatura o durant aquests 8 anys de govern d’esquerres», ha explicat Mora.

«Estam evolucionant cap a una Mallorca evolucionada, i no una Mallorca de reactivació econòmica efectiva que és la que necessitam», insisteix la portaveu. «El Consell de Mallorca s’ha convertit en una repartidora de doblers, amb ajudes a curt termini… el que en mallorquí deim: Pa per avui i fam per demà», ha sentenciat Mora.

Aquest dijous, El Pi fiscalitzarà l’actuació del Consell i farà propostes perquè Mallorca sigui «una illa moderna, dinàmica i de futur».