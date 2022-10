Melià: «És insostenible créixer 300.000 habitants cada quinze anys»

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha registrat una moció al Parlament amb una bateria de mesures per a fer front a la saturació i la pressió humana a les Illes Balears. «És insostenible créixer 300.000 habitants cada quinze anys, s’ha de frenar aquesta tendència», ha declarat Josep Melià, el portaveu de la formació al Parlament.

El passat dimarts el portaveu va interpel·lar el Govern sobre aquesta matèria i va anunciar un seguit de mesures a aplicar en matèria fiscal, urbanística, turística, entre d’altres, per a abordar aquesta qüestió. «La sobrepoblació no es pot mirar només des d’un prisma, té diverses cares, diverses arestes que s’han d’abordar. Aquest és un dels grans reptes de la nostra societat i no podem quedar de mans creuades. No és un caprici d’El Pi, les dades ho avalen», ha indicat Melià.

Així mateix, Melià ha recordat que El Pi ha proposat recentment fer un front comú entre totes les formacions per a elaborar una estratègia conjunta i consensuada al màxim. «Consideram que el Parlament ha de debatre i establir una estratègia clara per fer front a la saturació i sobrepoblació. El creixement poblacional no s'ha produït aquest estiu, fa molts d'anys que està en marxa i arriba un moment que és insostenible», ha assenyalat.

Per això, El Pi proposa «topar el parc automobilístic i de flota de cotxes de lloguer, aconseguir el control de ports i aeroports, limitar la compra d’habitatges per part de no residents, que els nuclis turístics no puguin augmentar la superfície de sòl urbà o urbanitzable per a usos turístics, residencials o mixts», entre altres mesures.