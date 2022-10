La delegació de les Balears que visita els campaments de refugiats sahrauís es reuneix amb el President de la RASD

Recta final de la visita als campaments de refugiats sahrauís de Tindouf que duu a terme una delegació de les Illes Balears. Fins a Argèlia s'han desplaçat la directora general de cooperació del Govern, parlamentaris de l'intergrup 'Pau i Llibertat per al Sàhara', representants d'ajuntaments mallorquins com Palma, Inca i el batle d'Alaró, a més de membres de l'Associació d'Amics del Poble Saharaui de les Illes Balears (AAPSIB), entre els quals, la seva presidenta, Catalina Rosselló, i responsables de projectes com el PISIS (Programa Integral de Salut de l'Infant Sahrauí).

Els integrants de la delegació han participat en dos encontres de màxima rellevància: un acte públic amb el President de la RASD i Secretari General del Front Polisario, Brahim Gali i una reunió amb la Ministra de Salut Jira Bulahi.

En primer lloc es va fer la reunió amb la Ministra de Salut de la República Àrab Sahrauí Democràtica, RASD, Jira Bulahi. La ministra va agrair els programes sanitaris de cooperació que, des de fa anys, es desenvolupen als campaments amb finançament de les institucions balears i la participació de professionals illencs.

En segon lloc, es va fer un acte públic amb el President de la RASD i Secretari General del Front Polisario, Brahim Gali on hi han intervengut la Directora General de Cooperació del Govern de les Illes Balears, Laura Celià, el coordinador de l'intergrup parlamentari, Enric Casasnovas, i la presidenta de l'AAPSIB, Catalina Rosselló. Després de la trobada, la delegació balear ha estat rebuda pel president Brahim Gali, que ha insistit en l'absoluta determinació del poble sahrauí de no deixar de lluitar per la independència del Sàhara Occidental. A això, la delegació de les Illes Balears ha correspost amb el compromís ferm de continuar acompanyant al poble sahrauí i al Polisario, el seu legítim representat, fins a aconseguir la independència.