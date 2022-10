Francina Armengol celebra la Hispanitat a la desfilada militar de Madrid i acotant el cap davant el rei Borbó

Francina Armengol tot i que se suposa que representa el conjunt de la ciutadania de les Illes Balears i que presumeix de ser republicana, ha anat a Madrid a celebrar la festa de la Hispanitat amb la desfilada militar i a participat al besamans al rei Borbó.

La presidenta del Govern ha reivindicat aquest dimecres, amb motiu de la Festa nacional espanyola que és «Un dia per celebrar el que uneix i millora la nostra societat, per reivindicar la política que deixa de banda el renou i posa en el centre les persones i els serveis públics, la política que cohesiona enfortint drets socials perquè avancem tots i totes, no sols uns pocs».