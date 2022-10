EUIB: «No celebram conquestes, massacres, ni genocidis»

Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) se suma, un any més, a les mostres de rebuig i de denúncia de «la manca d’humanitat, inclusió i pluralitat que representa el 12 d’octubre».

«Un any més, EUIB no té res a celebrar. I si es commemora alguna cosa en aquesta data negra, no pot ser una altra que la resistència i la tenacitat dels pobles originaris per a resistir l’embestida del colonialisme en la seva màxima esplendor», han explicat.

A més, remarquen que «en l’època de la revisió pacifista, la del perdó, la de reconèixer els mals que han fet els pobles colonitzadors, tot en busca d’un futur en pau amb els pobles veïns, més de 500 anys després d’aquella desfeta humana, l’Estat espanyol continua celebrant de forma festiva i militar el 12 d’octubre. L’Estat espanyol continua sense demanar perdó a cap dels pobles dels quals se n’ha nodrit, talment com una sangonera».

Des d’EUIB veuen aquesta data més que com una diada reivindicativa, com una «oportunitat per a reconèixer tot el mal causat i donar forces als pobles que durant tants segles han romangut a l’ombra dels colonitzadors, un Dia de la Resistència Indígena. Així commemoram i recordam uns temps i unes accions que no volem tornar a veure mai més».

Per al coordinador general d’EUIB, Juanjo Martínez, «és molt més important la lluita i la fita que va suposar aconseguir la reducció de la jornada laboral fins a les 8 hores, que no pas la conquesta d’un continent».