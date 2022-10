[ÀUDIO] Josep Costa: «La independència es fa exactament com es va planificar el 2017... no com es va acabar fent»

Aquest dissabte s'ha emès el primer programa d'Ona Mediterrània de la sèrie 'Converses a Ona' que estarà dedicat a oferir entrevistes en profunditat a personatges de l'actualitat, acompanyades de música.

El primer programa ha estat protagonitzat per l'eivissenc Josep Costa, exvicepresident del Parlament de Catalunya, que aquest passat dijous ha deixat plantat el tribunal que el jutjava a ell, a Roger Torrent i a altres membres de la mesa del Parlament de l'anterior legislatura.

Costa ha explicat que «Els tribunals de justícia no n'han de fer res dels que diguin o discuteixin els parlaments».

Durant l'entrevista l'exvicepresident del parlament de Catalunya després de parlar a fons sobre el judici al que el sotmet el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, parla de l'actualitat política més recent, com per exemple, de la retirada dels consellers de Junts per Catalunya del Govern. També de la importància de les mobilitzacions populars en favor de la independència i també explica que «Ara que s'ha demostrat que el diàleg amb el Govern espanyol és una enganyifa i una farsa, s'ha de reprendre el camí per fer la independència: «La independència es fa per la via del desbordament i la ruptura democràtica». «La independència es fa exactament com es va planificar el 2017... no com es va acabar fent».

Podeu escoltar el programa sencer (i l'entrevista a Josep Costa a partir del minut 6) en el següent àudio: