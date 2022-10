Tolo Gili, reelegit president d'El Pi amb el 97% dels vots: «És temps de canvi»

El 97% dels afiliats d'El Pi-Proposta per les Illes Balears han donat el seu suport perquè Tolo Gili continuï com a president de la formació per un nou mandat. Gili ha assegurat que «és temps de canvi. És el temps d'El Pi. Hem renovat els estatuts, hem aprovat les ponències. Uns estatuts àgils i que ens han de fer créixer en el futur».

Gili ha començat el seu discurs de cloenda del VI Congrés de la formació donant les gràcies a tots els afiliats i participants i ha recordat que «El Pi és la casa comuna on conflueixen les persones que prioritzen aquesta terra des d'un projecte de centre ampli i plural. Són nacionalistes, regionalistes, balearistes... i deim no als extremismes i a populismes. El Pi no forma part de cap bloc, ni d'esquerres ni de dretes. El Pi és i defensa les Balears».

El president de la formació ha recordat que «els problemes de les Balears, s'han de gestionar des de les Balears». Gili ha deixat clar que ell no es presentarà com a cap de llista i que «comença un temps de bicefàlia entre càrrecs públics i del partit per donar més múscul a la formació». A més, ha volgut donar protagonisme als joves convidant al president de Joves per les Illes a ser un més del seu equip més proper.

«Sortim a guanyar, tant a les Balears com a les eleccions estatals. Aquesta vegada si que venim per quedar», ha assegurat Gili que també ha recordat que El Pi està present a Europa gràcies a l'aliança amb el PNB i Coalició Canària.

«El Pi diu sí als joves, a la diversificació, a la innovació, al petit comerç o al medi ambient, però diu no a la prohibició en la qual s'ha instal·lat el govern actual», ha assegurat Gili. També ha criticat el REB proposat pel Govern central. «Un REB que és del tot insuficient», ha dit.

Per acabar, Gili ha volgut recordar que demà, diumenge 9 d'octubre, farà 4 anys de la torrentada de Sant Llorenç i ha citat amb nom i llinatges a totes les persones que varen perdre la vida en aquell tràgic accident. En especial al seu pare Rafel Gili. «No hi ha culpables de les tragèdies, però els polítics som responsables de com es gestionen», ha manifestat.

Equip continuista

Gili ha presentat un equip continuista, amb el qual ja es va presentar a l'anterior mandat. D'aquesta manera, Xisca Mora i Jaume Monserrat continuaran com a vicepresidents per Mallorca; Lucia Ribas continuarà com a vicepresidenta per Eivissa i Antoni Bosch farà el mateix per Menorca. Tanquen l'equip Margalida Vives com a tresorera i Rafel Ballester com a coordinador.

De fet, els seus vicepresidents han agraït a Gili per confiar en ells per continuar al capdavant de la nova executiva i s'han compromès a fer feina pel partit. També s'han elegit les noves executives de les Balears i de Mallorca que seran l'òrgan de Govern del partit.

Per altra banda, també s'han aprovat les ponències: l'estatutària, la política i l'econòmica. Un dels punts claus que ha aprovat la ponència dels estatuts és que se separaran els càrrecs institucionals dels càrrecs de partit. És a dir, el president no podrà encapçalar cap candidatura a les Illes Balears.