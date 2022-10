[VÍDEO] Bauzá assegura que voldria veure «l'honor, la valentia i el patriotisme dels ucraïnesos en molts espanyols»

L'expresident del Govern i eurodiputat, José Ramón Bauzá, ha publicat en el seu compte de Twitter una entrevista que li fa el seu mateix partit polític en la qual explica la seva experiència en el seu viatge a Ucraïna. Bauzá assegura que ha anat en missió humanitària fins a primera línia de batalla entre Ucraïna i Rússia per poder entregar als soldats europeus materials de primera necessitat.

En el document audiovisual, Bauzá, el primer que fa és presentar la seva «motxilla de batalla», assegurant que l'ha acompanyat durant tota la setmana i amb la qual ha recorregut milers de quilòmetres «sempre lluint la bandera d'Espanya que ha estat molt present durant tota l'expedició».

Després, Bauzá torna a afirmar que han viatjat en missió humanitària per dur materials a primera línia. L'eurodiputat reitera en diverses ocasions que ha entregat vehicles carregats de materials «en el front, a primera línia».

A més, Bauzá comenta i ressalta, també en diverses ocasions, les que per ell són les millors virtuts del poble ucraïnès. «És imprescindible seguir ajudant al poble ucraïnès. Un poble absolutament patriòtic, valent i que sense cap mena de dubte, si ells no hi fossin, Putin sería la frontera amb la Unió Europea», assegura Bauzá, que reitera «on acaba Ucraïna comença Putin».

Bauzá també assegura que hem de parlar de guerra, d'armes i material bèl·lic. L'expresident balear assegura que l'Estat espanyol no ha complit la seva paraula i els ucraïnesos continuen esperant els tancs espanyols. Bauzá s'ha manifestat en diverses ocasions en to militar i ha explicat que «necessiten armes per defensar-se».

Per altra banda, Bauzá assegura que Ucraïna «ja ha guanyat. Ha guanyat el reconeixement de tot el món. Ucraïna ha gunayat el seu dia a dia i en l'avanç. Ucraïna està demostrant que és un poble 'bravo', valent, sense por, patriòtic, sense ximpleries, que es deixen la vida per lluitar pel seu país. L'honor, la valentia i el patriotisme que jo he vist en els ucraïnesos m'agradaria veure'l en molts espanyols que s'acovarden, s'avergonyeixen i utilitzen paraules, precisament, per ocultar la seva covardia».