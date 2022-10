El Consell de Mallorca celebra el debat de Política General Insular els dies 19 i 20 d’octubre

El Consell de Mallorca celebrarà el Debat de Política General Insular 2022 el dimecres 19 i el dijous 20 d’octubre. A la primera jornada, la presidenta, Catalina Cladera, farà el seu discurs i l'endemà els portaveus dels diferents grups polítics amb representació al Consell faran les seves intervencions de rèplica. Així ho anunciat aquest dijous, en finalitzar la Junta de portaveus, el conseller de Presidència, Javier de Juan.

Es tracta del quart i darrer Debat de Política General d’aquesta legislatura de la institució insular abans de les eleccions previstes per l’any 2023. En aquest sentit, la presidenta Cladera no només analitzarà les actuacions que ha dut a terme el Consell de Mallorca durant aquest darrer any, sinó que també farà un balanç de la política desenvolupada per la institució i presentarà els projectes que es duran a terme fins a final de legislatura.