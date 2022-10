MÉS per Mallorca exigeix a la presidenta Armengol mesures per millorar l’ús social del català

El portaveu de MÉS per Mallorca al Parlament, Josep Ferrà, ha intervingut aquest dimecres durant la segona jornada del Debat de Política General de les Illes Balears. Ferrà ha exposat que tot i la greu crisi sanitària, social, econòmica i energètica que ha patit el móna causa de la Covid-19 i, posteriorment, per la guerra a Europa, les Illes Balears han sabut respondre als reptes. Així mateix, Ferrà s'ha dirigit a la presidenta Armengol, per deixar clar que hi ha camí per recórrer plegats, però que cal prémer l'accelerador en determinades qüestions, sobretot pel que fa als reptes econòmics del país, el turisme i la massificació. En aquest sentit, ha reptat a la presidenta a ser protagonistes i no esperar polítiques de fora, «volem ser protagonistes o espectadors? O feim política o ens la faran. Un altre model econòmic és possible, una altra manera de viure és possible», ha reclamat Ferrà.

El diputat ecosobiranista ha reclamat a la presidenta Armengol mesures per tal de millorar l'ús social de la llengua catalana. En aquest sentit, Ferrà ha assegurat que calen ajudes per a la promoció de la llengua pròpia de les Illes Balears i que aquestes arribin als ajuntaments.

Per altra banda, el portaveu parlamentari ha explicat que MÉS per Mallorca ha estat un soci lleial en tot moment, sense oportunismes, i que per això poden ser exigents en el futur rumb del Govern. En concret, Ferrà s'ha referit a la necessitat de treballar per accelerar la transició energètica i afrontar la transformació de la mobilitat terrestre, marítima i aèria i ha instat el conjunt del Govern a reforçar cinc eixos imprescindibles pels ecosobiranistes:

- La priorització de l'Escut social de 25 mesures i 200 milions d'euros per a protegir la ciutadania davant la crisi provocada per la COVID, la guerra i la inflació; un Escut que duu la signatura de la consellera Santiago, de MÉS per Mallorca.

- La conformació d'un model fiscal propi, centrat en les necessitats de les persones i no en rebaixes generalistes per a tothom, i progressiu, garantint que qui més té més paga.

- L'avenç significatiu en transport públic i aigua, dues demandes històriques que comencen a ser realitat: transport públic a través del tren de llevant o del tramvia de Palma; i aigua a través de la licitació del tram de conducció de l'aigua entre Petra i Manacor, gràcies a la perseverança del Conseller de Medi Ambient i Ordenació del Territori, Miquel Mir. Quan al transport, Ferrà ha deixat clar que «no volem inversions multimilionàries en ampliacions d'aeroports que sols beneficien al mateix Estat, no ens cansarem de dir que AENA no ens representa i que volem la gestió de totes i cada una de les portes de ca nostra».

- L'aposta per una educació pública de qualitat i en català. En aquest sentit, Ferrà ha destacat que la gratuïtat en el tram educatiu de 2-3 anys sigui una realitat, però ha explicat que s'ha d'acompanyar a la comunitat educativa en la implantació de la LOMLOE i que, per això, MÉS ha instat al govern de l'estat a dotar pressupostàriament la implantació de la LOMLOE, amb l'objectiu de flexibilitzar, baixar les ràtios, i que els centres puguin comptar amb més recursos humans i materials.

- Reforçar les polítiques en habitatge. Segons Ferrà, MÉS per Mallorca és protagonista d'aquesta lluita perquè des del municipalisme han impulsat programes pioners en defensa de l'accés a l'habitatge, combatent desnonaments; i iniciant lluites com la reclamació de Son Busquets per HPO, una lluita que té al capdavant a l'àrea de model de ciutat i habitatge digne dirigida en els darrers anys per Antoni Noguera i Neus Truyol a Cort.

A més, Ferrà ha volgut exposar tres qüestions imprescindibles per MÉS per Mallorca que han quedat al marge del debat i que considera que han de tornar a ser prioritats de l'agenda política de les Illes Balears:

- Apostar per incrementar de forma significativa el pressupost en I+D+i, dotant l'institut de Recerca de les Illes Balears (IRIB) de recursos humans i econòmics suficients; un fet que, sumat a la defensa de la pujada de l'impost de Turisme Sostenible, ha d'ajudar a avançar en la diversificació econòmica i lluitar contra la massificació i el monocultiu turístic.

- La relació de les Illes Balears amb l'Estat espanyol i la Unió Europea, en concret, les competències, la fiscalitat i el finançament. En aquest sentit, Ferrà considera que s'ha d'anar més enllà de l'aprovació de la part fiscal del Règim Especial de les Illes Balears i que MÉS per Mallorca instarà el govern de l'Estat a incloure dins les mesures de REIB un IVA diferenciat, un increment de la deducció per activitats d'innovació tecnològica que es facin a les Illes Balears i uns límits superiors als generals en relació amb les deduccions per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en directe d'arts escèniques i musicals realitzats a l'arxipèlag.

Finalment, Ferrà ha reclamat rematar qüestions pendents, com la derogació de la Llei Montoro, per permetre la plena autonomia dels ajuntaments i un finançament just, el desenvolupament de les transferències de competències marcades per l'Estatut de les Illes Balears, com la competència en costes i litoral, la regulació del contingut a l'article 67 de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de Canvi Climàtic i Transició Energètica de les Illes Balears (prohibició de la circulació a les Illes Balears de vehicles dièsel a partir del 2025 i de vehicles que no siguin lliures d'emissions a partir de 2035), i la reforma d'un sistema de finançament obsolet, que si no es dona, haurà de generar una rebel·lió per part de les Illes Balears i actuar amb totes les atribucions: la independència i la plena sobirania fiscal.