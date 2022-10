Unides Podem exigeix que el proper estiu es dupliqui l'Impost de Turisme Sostenible

La portaveu adjunta d'Unides Podem al Parlament, Esperança Sans, ha exigit, aquest dimecres, a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que l'estiu que ve es dupliqui l'Impost de Turisme Sostenible.

Ho ha fet durant el Debat de Política General al Parlament. Sans ha justificat aquesta mesura «sensata» per a «pal·liar els efectes de la massificació».

Cal recordar que els socis del Govern, tant MÉS com Unides Podem, ja es varen mostrar partidaris fa setmanes d'augmentar el cost d'aquest impost. «Apostam per un turisme familiar, interessat per la nostra terra i pel nostre patrimoni natural i cultural», ha remarcat.

En aquest sentit, ha subratllat que per a canviar aquest tipus de turisme «cal canviar el model i l'oferta». «Un model turístic que es posi ferm contra el turisme de masses mentre es creen alternatives de captació cultural, esportiva, geològica o natural», ha remarcat.