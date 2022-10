Armengol anuncia 30 milions d'euros per al tren de Llevant en els propers pressupostos autonòmics

Els pressupostos autonòmics de les Balears per al proper any 2023 inclouran una partida d'un total de 30 milions d'euros per a impulsar la construcció del tren de Llevant.

Així ho ha comunicat, al Parlament, la presidenta del Govern, Francina Armengol, durant el Debat de Política General. «El Govern de progrés que tinc l'honor de presidir complirà amb el Llevant mallorquí», ha remarcat

«Ara, després de la pandèmia, quan hem sanejat els comptes i ens hem dotat d'instruments nous, com ara el factor d'insularitat del REB o l'Impost de Turisme Sostenible, estam en condicions de garantir el finançament necessari per a una obra de tanta importància», ha assenyalat la presidenta.