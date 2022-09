Unides Podem sol·licita a la Justícia aclarir si la possessió de Marivent recau sobre Juan Carlos I o Felipe VI

Unides Podem ha sol·licitat, aquest divendres, als tribunals que aclareixi si la possessió del Palau de Marivent, habitual residència d'estiu dels Borbons, continua recaient en Juan Carlos I o està a disposició de l'actual monarca, Felipe VI, i la formació torna a reclamar que l'edifici es converteixi en un centre de creació artística.

Segons ha explicat la formació, diputats estatals i autonòmics del grup confederal han acudit aquest divendres a dependències judicials per a sol·licitar formalment les dues sentències dictades el 1986 pel Jutjat de Primera Instància número 1 de Palma i l'antiga Audiència Territorial per a aclarir el règim de possessió, prenent com a punt de partida la cessió de l'immoble que va fer l'antiga Diputació Provincial de les Balears el 1973 a Juan Carlos I.

Amb aquesta mesura, Unides Podem ha reivindicat la intenció de «posar fi així a una opacitat gairebé total sobre l'actual règim d'ús d'un palau de titularitat pública, però d'utilització exclusiva de la família reial espanyola».

D'aquesta manera, la formació ha al·ludit al litigi que va emprendre l'hereu del pintor Joan de Saridakis que va cedir el palau a l'administració autonòmica perquè s'utilitzés com a museu i també contemplava l'ús per part de Juan Carlos I, encara que la seva funció va acabar sent únicament com a residència estiuenca de la Casa Reial. El 1986, diverses decisions judicials varen establir la devolució dels béns del recinte als hereus de Saridakis.

Tot i això, i malgrat que aquestes sentències són públiques, Unides Podem no ha aconseguit accedir a aquestes dues decisions judicials. Després d'intentar obtenir les sentències mitjançant els habituals cercadors de jurisprudència i no trobar-les publicades, varen ser sol·licitades a través del Congrés dels Diputats, igualment sense èxit, i per tant les han sol·licitades ara formalment davant dels tribunals de Palma, al·legant «interès legítim».

Per tant, els diputats han demanat que aquest palau es converteixi en un museu i centre de creació artística obert a la ciutadania, tal com figurava a les condicions de donació del palau.