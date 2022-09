Crisi al Govern de la Generalitat de Catalunya: Aragonès cessa el vicepresident i Junts diu que és un «error històric»

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dimecres nit que cessa el vicepresident del govern, Jordi Puigneró, com a conseqüència de la crisi de confiança amb els socis de govern després que Junts per Catalunya hagi plantejat sotmetre a votació del Parlament la seva continuïtat en el càrrec.

Aragonès ha justificat el cessament perquè Puigneró no va informar-lo de les intencions del grup parlamentari de Junts de plantejar una qüestió de confiança. «És un pas que em dol, però del tot necessari per enfortir el govern de Catalunya», ha dit el president de la Generalitat, que espera ara que els socis de govern li proposin un substitut per al càrrec.

Pere Aragonès ha assegurat que «personalment desitja» que Junts segueixi al govern, «perquè junts avancem».

Junts ha respost a través d'un comunicat on qualifica d'«error històric» la decisió. Assegura que posa en perill la continuïtat del projecte independentista i que vulnera l'acord de govern entre els dos partits. Aquest dijous Junts reunirà la seva executiva per «analitzar el nou escenari polític».

Puigneró es va estrenar com a conseller en l'anterior legislatura, amb les responsabilitats de Polítiques Digitals i Administració Pública. En aquest mandat havia ascendit fins a la vicepresidència amb les carteres de Polítiques Digitals i de Territori.

Se'l considera un polític molt pròxim a Carles Puigdemont, i des de la vicepresidència havia de ser la persona clau de Junts dins del govern.