[VÍDEO] Melià: «En set anys de govern progressista no han estat capaços d’aconseguir cap nova competència per part de l’Estat»

El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Parlament, Josep Melià, ha demanat més contundència a la presidenta Armengol davant el Govern de l’Estat per a aconseguir la transferència de costes i litoral.

Melià ha remarcat que El Pi és un partit que defensa «les màximes quotes d’autogovern i de decisió» per a les Illes Balears. «Consideram que és imprescindible que es compleixi l’Estatut d’Autonomia. Un estatut que diu que les Illes Balears han de tenir poder de decisió en costes i litoral, seguretat ciutadana, justícia, aeroports i ports d’interès general», ha apuntat Melià.

Així mateix, ha recordat que des del 2007 estam esperant que es compleixi aquesta llei orgànica. «Observam amb estupor que hi ha determinades comunitats autònomes que aconsegueixen avanços, com Canàries, que a partir de l’1 de gener del 2023 passaran a gestionar les competències de costes i litoral».

Amb tot, Melià ha criticat el doble discurs del PSOE: «Vostès son federalistes, en parlen i en bravegen, però el practiquen molt poc. Resulta que els missatges que arriben del Govern de l’Estat són d’harmonització i no d’increment de quotes d’autogovern. No podem seguir esperant que decisions tan important per a les Balears es preguin des de Madrid sense conèixer la realitat de les Illes».