El PP acusa el Consell de «vedre fum» durant vuit anys sobre la compra de la finca del Castell d’Alaró

El Partit Popular d'Alaró acusa el Consell de Mallorca d'haver-se passat les dues darreres legislatures «venent fum» sobre la compra de la finca del Castell d'Alaró per part de la institució insular.

El president de la Junta Local del PP d'Alaró i batle d'aquesta localitat, Llorenç Perelló, ha mostrat «preocupació i incredulitat» per la deixadesa del Consell de Mallorca pel que fa a la compra del Castell d'Alaró i la possibilitat que la finca sigui adquirida per privats a través de portals immobiliaris.

Perelló, com la resta de ciutadans d'Alaró, s'han aixecat aquest divendres amb la notícia, publicada en els principals diaris de Mallorca, que l'actual propietat de la finca del Castell d'Alaró diu no tenir cap acord de venda amb la institució insular i nega que existeixi un pacte de compravenda amb el Consell per 1,1 milions d'euros i assegura que les restes de la fortificació medieval no són propietat de l'Estat, sinó de la mateixa família que ho va adquirir en subhasta pública en 1885, a excepció de les dependències de l'oratori i la hospedería, propietat del Bisbat de Mallorca.

En aquest sentit, la presidenta del PP de les Illes Balears, Marga Prohens, i el també diputat del PP, Miguel Jerez, han registrat una bateria de preguntes al Congrés espanyol a fi que el govern de Pedro Sánchez aclareixi si el Castell és propietat o no de l'Estat i en quin estat es troba la cessió de la fortificació al Consell de Mallorca, en compliment del suposat compromís que el Govern d'Espanya ha assumit amb la institució presidida per Catalina Cladera.