EUIB: «Celebram que s’aboni als funcionaris la part del sou congelada des de l'inici de la pandèmia»

Esquerra Unida Iles Balears (EUIB) celebra que, a la fi, s’ha aprovat i s’ha posat data al cobrament de la part congelada als sous d’uns 44.000 funcionaris del Govern. Concretament, a aquests funcionaris se’ls devien uns 20 milions d’euros, corresponents a la congelació aprovada el 2020 a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19. D’aquesta forma, se’ls tornarà als funcionaris una part de la seva nòmina, congelada durant aquests anys.

Tot i que el Govern tenia previst abonar aquests doblers en haver recuperat els 21,7 punts de PIB perduts el 2020, un acord aconseguit a la Mesa General de l'Empleat Públic permetrà realitzar l’abonament el promer mes de gener.

Tot es remunta a quan el Govern espanyol hi va aprovar un augment del 2 % per a tots els funcionaris. El Govern de les Illes Balears va apujar el salari al sou base i als triennis, però alhora va abaixar els complements autonòmics. Una congelació salarial de facto que els funcionaris perquè, en realitat, es tractava d’una baixada de sous encoberta. Posteriorment, al 2021, els funcionaris varen percebre un increment salarial d’un 0,9 % al sou base i als triennis, però no als complements autonòmics, els quals es pagaran al gener. Finalment, enguany, els funcionaris han percebut un increment del 2 %, que ja venia decretat des de Madrid.

Juanjo Martínez, coordinador d’EUIB, ha volgut explicar que EUIB celebra aquesta regulació salarial perquè els funcionaris són «les persones que fan funcionar els serveis públics». «Tant de sanitat, com d’educació o administració general, pensam que durant la pandèmia aquestes foren les persones encarregades de vetllar per la nostra qualitat de vida i salut», ha remarcat el coordinador de la formació. Finalment, Martínez també ha volgut també remarcar la importància que han tengut els sindicats en aquesta decisió: «Sense els sindicats aquesta situació no s’hagués produït».