El PP reclama al Consell «la compra i la rehabilitació urgent» del Castell d'Alaró amb fons de l'Ecotaxa

El Partit Popular ha mostrat «preocupació» davant les informacions publicades pel Diario de Mallorca aquest dilluns sobre la posada a la venda de «la muntanya del Castell d'Alaró» i reclama a la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, la compra urgent de la finca a través de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS). «No podem perdre una oportunitat única per a la qual des del 2017 ja es tenia previst finançament», ha manifestat el portaveu del PP al Consell.

Llorenç Galmés recorda que «la institució insular tènia previst comprar la finca en el 2020 però, arran del COVID, van decidir retirar la partida pressupostària per a destinar-la a les necessitats de la pandèmia» així i tot, lamenta que «amb els fons de l'Ecotaxa sí que van poder finançar un macroconcert de música. És una incoherència, no té sentit», ha apuntat.

En aquest sentit, el portaveu critica la «falta de serietat» de la institució insular que «fa anys que anuncia que el procés burocràtic per a l'adquisició dels terrenys està en marxa i passa el temps i l'operació continua sense tancar-se. Estam cansats de mentides i de cortines de fum de la presidenta Cladera».

D'altra banda, Galmés ha anunciat que en el pròxim ple de la institució insular presentaran una moció per a instar el Consell que compri i rehabiliti el Castell d'Alaró perquè «no podem consentir que un monument històric com aquest es vagi degradant per la inacció del Consell. S'ha d'actuar de manera urgent perquè sinó la situació serà irreversible».