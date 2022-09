El Pi insisteix en el canvi d'ús dels hotels obsolets per a «combatre la saturació»

El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Parlament, Josep Melià, demanarà a la presidenta del Govern si considera una bona mesura per a «combatre la saturació» el canvi d’ús dels hotels obsolets i «de baixa qualitat» i que això vengui acompanyat de la desaparició d’un percentatge de places turístiques d’aquests establiments.

Aquesta és una de les mesures per les quals El Pi aposta per a combatre aquesta problemàtica. El portaveu, Josep Melià, insisteix que «és hora que la presidenta Armengol faci qualque normativa en aquest sentit i així, per una banda, es lluita contra la sobresaturació turística de les Illes amb la supressió de places turístiques; i per altra és dona una solució al problema de la falta d’habitatge». «Necessitam instruments que marquin el camí per poder fer d’aquesta proposta d’El Pi, acceptada a la llei turística, una realitat», remarca.

Per altra banda, el portaveu de la formació al Parlament reconeix que és «inacceptable que les Canàries ja tenguin transferida les competències en Costes i les Balears encara estigui en l’aire. La presidenta es va comprometre que a finals d’anys seria una realitat, però els mesos passen i no en sabem res. Una vegada amb les competències de Costes i Litoral adquirides s’agilitzarien els tràmits de totes les activitats que es duen a terme a les costes de les Illes», ha apuntat Melià.

A més, El Pi també demanarà al pròxim ple del Parlament si es garanteix l’atenció en català al servei d’informació a l’usuari.