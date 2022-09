S'obre el període d'inscripció a les primàries d'Ara Maó

Tot a punt per a preparar les eleccions del maig de 2023. El 19 de setembre s'obrirà el període de presentació de candidatures a les primàries d'Ara Maó, que serviran per configurar la llista de l'agrupació d'electors a les pròximes eleccions municipals de la localitat.

Tal com ha explicat l'agrupació aquest dissabte, el nou sistema de primàries per equips va quedar aprovat a l'Assemblea del passat mes de maig, i ha de servir per reforçar l'agrupació d'electors, aprofundint en allò que els defineix i ens diferencia de la resta d'actors polítics de Maó, com és el funcionament des de la base i amb una estructura de participació sense directrius externes.

En aquest sentit, el nombre total de membres per equip que s'elegiran serà de quatre (cap de llista i tres persones més com a màxim). El període de presentació de candidatures romandrà fins al 5 d'octubre.

Per presentar la candidatura com a cap de llista més un equip d'un màxim de tres, es necessita l'aval de vint persones adherides. En el segon procés, per optar a la resta de la llista, s'hauran de presentar cinc avals.

Inscripció al cens electoral

Del 19 de setembre al 10 d'octubre també s'obrirà el període per inscriure's al cens electoral per a les persones no adherides, que donarà dret a votar en aquest procés de primàries.

Podran participar com a electors i electores totes les persones majors de 16 anys empadronades en el municipi de Maó. Per a més informació sobre la inscripció es pot telefonar al telèfon 971 94 53 72 o acudir presencialment al local de l'agrupació (carrer de la Infanta, 42).

D'aquesta manera, han ressaltat des de l'agrupació, el cens electoral quedarà format per les persones adherides a Ara Maó i els ciutadans i ciutadanes que s'hagin inscrit en el cens de persones electores.

Les llistes electorals

Així, tal com han explicat des d'Ara Maó, el 22 d'octubre s'elegiran el cap de llista i l'equip d'un màxim de tres persones que l'acompanyarà i el pròxim 18 de febrer de 2023 s'elegirà la llista completa.

Tal com han explicat, el nou Reglament de primàries desenvolupa el sistema de primàries per equips, que servirà per escollir la composició i ordre de la candidatura que es presentarà a les pròximes eleccions.

El nou reglament ha de permetre enfortir la democràcia dins l'agrupació i, a la vegada, facilitar la configuració d'una llista electoral igualitària i competitiva, capaç d'exercir el lideratge durant el proper mandat.

Finalment, Ara Máo ha explicat que el nou Codi ètic garantirà que les persones de la candidatura exerceixin el seu càrrec «des de valors com l'honestedat, la integritat, la imparcialitat, la transparència i la voluntat de servei».